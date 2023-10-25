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Güncel
AA 25.10.2023 18:07

Bartın'da Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla hatıra ormanı oluşturuldu

Bartın’da, Cumhuriyetin 100’üncü kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Bartın Üniversitesi Kutlubey Kampüsü'nde hatıra ormanı oluşturuldu.

Bartın'da Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla hatıra ormanı oluşturuldu

Vali Nurtaç Arslan, fidan dikiminde yaptığı konuşmada, ekonomik, ekolojik ve sosyal açıdan büyük öneme sahip ormanların sadece geçmişin bir parçası değil, aynı zamanda gelecek nesiller için miras bırakılması gereken hazine olduğunu belirtti.

Fidanların yeşererek ülkemizi daha yeşil ve yaşanabilir yer haline getireceğini anlatan Arslan, “Aynı Cumhuriyetimiz gibi gelecek yüz yıllara kök salacak, ilimize ve yurdumuza nefes olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetimizin 100. yılı vesilesiyle bu hatıra ormanının oluşturulmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyor, Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, bu toprakları bize vatan kılan aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi saygı, minnet ve şükranla yad ediyorum" ifadesini kullandı.

Konuşmanın ardından Eğitim Fakültesi yanında bulunan alana 300 adet fidan dikimi yapıldı.

Etkinliğe, Garnizon Komutanı Deniz Kıdemli Albay Erkan Şahin, İl Jandarma Komutanı Albay Ersin Aslan, Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Arınan, kamu kurumlarının temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

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