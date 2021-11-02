Karabük'ten Safranbolu'ya giden Adil A. yönetimindeki 34 BVD 920 plakalı yolcu otobüsü ile aynı istikamette ilerleyen Tuğba Ö. idaresindeki 34 FU 117 plakalı otomobil Sanayi Kavşağı'nda çarpıştı.

Çarpmanın etkisi ile devrilen otomobilde sıkışan sürücü, olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı.

Sağlık ekipleri, hastaneye gitmek istemeyen yaralı sürücüyü ayakta tedavi etti.

Otomobil sürücüsü Tuğba Ö, otobüs yolcuları ve otobüsün sürücüsü ile kısa süreli tartışma yaşadı.

Bir süre yol kenarında bekleyen otobüs yolcuları, başka bir otobüs ile gidecekleri yere götürüldü.