Haber Giriş: 30 Haziran 2021 Çarşamba 05:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karabük'te kaybolan 87 yaşındaki alzaymır hastası kadını jandarma buldu
[Fotoğraf: AA]
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kaybolan 87 yaşındaki alzaymır hastası kadına jandarma ekipleri dağlık alanda ulaştı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Akören köyünde oturan alzaymır hastası H.Ç'den haber alamayan yakınları, jandarmaya kayıp ihbarında bulundu.
Bunun üzerine bölgeye giden Toprakcuma Jandarma Karakol Komutanlığına bağlı jandarma asayiş timi, köy kırsalında arama çalışması başlattı.
Yaklaşık 1 saat süren arama çalışmaları sonucunda H.Ç, Yörük köyü kırsalında bulundu.
Sağlık durumu iyi olduğu belirtilen kadın, ailesine teslim edildi.
Etiketler: Karabük Jandarma Genel Komutanlığı
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