Haber Giriş: 30 Haziran 2021 Çarşamba 05:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kastamonu'da kaybolan çocuğu bulan polisler, kahvaltı için aldıkları poğaçayı onunla paylaştı
[Fotoğraf. AA]
Kastamonu'da kaybolan çocuğu bulan polis ekipleri, kahvaltı için aldıkları poğaçayı çocukla paylaştı.
Kastamonu Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yabancı uyruklu bir çocuğun kaybolduğu bilgisinin ulaştığı belirtildi.
Çocuğun trafik ekipleri tarafından bulunduğu aktarılan açıklamada, polis ekiplerinin kahvaltılarını çocukla paylaştığı aktarıldı.
Açıklamada, çocuğun ailesine teslim edildiği kaydedildi.
Etiketler: Kastamonu Polis Emniyet Genel Müdürlüğü
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