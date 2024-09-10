Karabük'te İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi

Anadolu Gençlik Derneğinin organizasyonuyla Kemal Güneş Caddesi'nde toplanan grup, İsrail aleyhine sloganlar attı.

Anadolu Gençlik Derneği Karabük Şubesi Başkan Yardımcısı Yunus Emre Karasu, grup adına yaptığı açıklamada, 7 Ekim sabahından bugüne çoğu çocuk, kadın ve yaşlı olmak üzere yaklaşık 40 bin Gazzelinin vahşice şehit edildiğini söyledi.

"Hiroşima'ya atılan atom bombasının 4 katı fazlası kardeşlerimizin başına yağdırıldı." diyen Karasu, "Geride bıraktığımız 10 ayda Gazze'de 2 milyon kardeşimiz yerinden edildi, evleri, iş yerleri, okulları tarumar edildi. Milyonlarca sivil bir lokma ekmeğe muhtaç edildi, hastaneler vuruldu, camiler yıkıldı, su ve elektrik altyapıları kullanılamaz hale getirildi. Bütün bu vahşete, katliama, zorluklara rağmen sivil veya asker hiçbir Gazzeli geri adım atmayarak, Allah'tan gayrısına sığınmayarak, yeryüzünün en şerefli topluluğu olduklarını tüm dünyaya ispat ettiler." diye konuştu.

Karasu, dünya ülkelerinin yaşanan soykırımı acziyet içinde izlemeye devam ettiğini belirterek şunları kaydetti:

"Filistin için yardım kampanyalarına azami destek sağlamalıyız. Bu yardımlar ekmeğimizin ucundan bir parça vermek şeklinde değil, ekmeğimizi ikiye bölerek bir yarısını Filistin'e göndermek şeklinde olmalıdır. İsrail ve batılı müttefiklerinin ürünlerinin boykotunu etkili ve sürekli kılmalıyız. Boykotun söz konusu siyonist firmalara ciddi zararlar vermeye başladığına dair haberleri okumaya başladık. Bu nedenle yılmadan, ısrarla boykotu yaymak ve etkili kılmak için çaba sarf etmek her Müslümanın boynunun borcudur."