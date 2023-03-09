Kaza, Söğütlüçeşme mevkiinde meydana geldi.

E.D. idaresindeki otomobil, dinlenme tesisinden çıkıp Karabük istikametine dönmek isteyen A.G. idaresindeki otomobille çarpıştı.Kazada K.D., E.D. ve Y.Ç. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.