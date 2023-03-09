Haber Giriş: 9 Mart 2023 Perşembe 22:50Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Karabük'te iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Karabük'ün Eskipazar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza, Söğütlüçeşme mevkiinde meydana geldi.
E.D. idaresindeki otomobil, dinlenme tesisinden çıkıp Karabük istikametine dönmek isteyen A.G. idaresindeki otomobille çarpıştı.Kazada K.D., E.D. ve Y.Ç. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Etiketler: Karabük Trafik Kazası
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