A.D. sevk ve idaresindeki otomobil, F.B. idaresindeki otomobille çarpıştı. Kazada 2'si bebek 6 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazada ağır yaralanan 59 yaşındaki Cemile Balaban kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.