Haber Giriş: 28 Eylül 2022 Çarşamba 13:40Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Karabük'te iki otomobil çarpıştı: 1 ölü 6 yaralı
[Fotograf: İHA]
Karabük'ün Eskipazar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 2'si bebek 6 kişi yaralandı.
A.D. sevk ve idaresindeki otomobil, F.B. idaresindeki otomobille çarpıştı. Kazada 2'si bebek 6 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kazada ağır yaralanan 59 yaşındaki Cemile Balaban kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Etiketler: Karabük Trafik Kazası
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