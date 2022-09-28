Haber Giriş: 28 Eylül 2022 Çarşamba 13:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tavşanlı'da trafik kazası: 1 yaralı
[Fotograf: AA]
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde seyir halindeki otomobilin yoldan çıkarak takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Tavşanlı'dan Harmancık istikametine giden E.S. yönetimindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada, sürücü E.S. yaralandı.
Yaralı sürücü 112 Acil Servis ile Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine sevk edildi.
Polis, kaza ile ilgili soruşturmasını sürdürüyor.
Etiketler: Trafik Kazası Polis
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