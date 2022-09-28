Menteşe Sınırsızlık Meydanı'nda açılan fuara 300 yayın evi, 30 bin kitapla katılıyor.

15 Ekim'e kadar ziyaretçilerine kapısı açık tutacak kitap fuarı birçok yazara da ev sahipliği yapacak.

Türk edebiyatının ve polisiye romanlarının usta kalemi Ahmet Ümit, şenliğin ilk günü 30 Eylül'de kitap fuarında düzenlenen imza gününde okurları ile buluşacak.

Açılışı yapılan fuara vatandaşlar ve öğrenciler de ilgi gösterdi.

Ziyaretçileri kitapları yakından inceledi.