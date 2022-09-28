Uzman ve başöğretmenlik yazılı sınav başvuruları bugün başladı.

Uzman ve başöğretmenlik sınav başvuru tarihleri

Belirlenen takvime göre, yazılı sınav için başvurular, 26 Eylül-3 Ekim tarihleri arasında yapılacak. Adayların bu tarihe kadar mesleki gelişim çalışmalarına yönelik belgelerini tamamlamaları gerekiyor.

Uzman öğretmenlik sınavı başvurusu nasıl yapılır?

Başvuruda bulunacak adaylardan resmî eğitim kurumlarında görev yapanlar MEBBİS/e-Devlet şifreleriyle, özel öğretim kurumlarında görev yapanlar ise e-Devlet şifreleri ile sisteme giriş yapabilecek.

Uzman öğretmenlik sınavı başvurusu için tıklayınız.

Uzman öğretmenlik yazılı sınavı ne zaman?

Uzman öğretmenlik yazılı sınavı 19 Kasım 2022 Cumartesi günü yapılacak.

Öte yandan yüksek lisans eğitimini tamamlayan öğretmenler, uzman öğretmenlik, doktora eğitimini tamamlayan uzman öğretmenler ise başöğretmenlik sınavından muaf tutulacak.

Uzman öğretmenlik sınavına başvurabilmek için en az 10 yıl öğretmenlik yapmak gerekiyor.

Başöğretmenlik için ise uzman öğretmen olarak en az 10 yıl çalışma şartı aranıyor.