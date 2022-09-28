Haber Giriş: 28 Eylül 2022 Çarşamba 11:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Denizli'deki uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
[Fotograf: AA]
Denizli'nin Kale ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gülbağlık Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Şüpheli S.S'nin ikametinde yapılan arama 2 kilo 620 gram kubar esrar, 56 kök kenevir ve 2 ruhsatsız tüfek ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemi sürüyor.
Etiketler: Uyuşturucu Denizli
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