Çamyolu Mahallesinde ikamet eden F.P. isimli şüphelinin uyuşturucu imal ve ticaretini yaptığı ihbarı alan jandarma ekipleri, şüphelinin evine operasyon düzenledi.

Operasyonda, 60 kök kenevir bitkisi, 1 buçuk kilo kubar esrar, 15 gram toz esrar, 5 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Olaya ilişkin F.P. isimli şüpheli gözaltına alındı.