Haber Giriş: 28 Eylül 2022 Çarşamba 13:36Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
[Fotograf: İHA]
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 60 kök kenevir bitkisi, 1 buçuk kilo kubar esrar ve 15 gram toz esrar ele geçirildi.
Çamyolu Mahallesinde ikamet eden F.P. isimli şüphelinin uyuşturucu imal ve ticaretini yaptığı ihbarı alan jandarma ekipleri, şüphelinin evine operasyon düzenledi.
Operasyonda, 60 kök kenevir bitkisi, 1 buçuk kilo kubar esrar, 15 gram toz esrar, 5 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Olaya ilişkin F.P. isimli şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: Sakarya Uyuşturucu
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