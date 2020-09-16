Karabük'te çıkan orman yangınında 2 dönümlük alan zarar gördü.

Soğuksu Mahallesi Arıcak mevkisinde 4 gün önce yangın çıkan ve ekipler tarafından söndürülen ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yeniden alevlenme meydana geldi.

Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ve arazöz yönlendirildi.

Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın sonunda kontrol altına alınan yangında, 2 dönümlük alan zarar gördü.

Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.