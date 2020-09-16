İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İslahiye Belediyesi zabıta ekipleri, ilçede denetim yaptı.

Ekipler, Yeni Mahalle'deki iki ayrı depoda yaptığı kontrollerde sağlığa uygun olmayan koşullarda depolanmış 7 bin 500 kilo biber, posa ve tohum ele geçirdi.

Belediyenin iş makineleriyle kamyonlara yüklenen biberler, katı atık tesisinde zabıta kontrolünde yakılarak imha edildi.

Olayla ilgili olduğu belirtilen 2 kişiye idari para cezası uygulandı.