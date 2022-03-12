Haber Giriş: 12 Mart 2022 Cumartesi 04:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karabük'te bir evde yangın
[Fotoğraf: AA]
Karabük'te iki katlı evin bacasında çıkan ve çatıya sıçrayan yangın hasara neden oldu.
Karabük'ün Eflani ilçesinde Ayhan U.'ya ait iki katlı evin bacasında çıkan yangın çatıya sıçradı.
Alevleri fark eden mahalle sakinleri, durumu itfaiyeye haber verdi.
Eflani Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında, baca ve çatıda hasar oluştu.
Öte yandan Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.
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