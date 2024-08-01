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Güncel
AA 01.08.2024 23:11

Karabük'te anız yangını büyümeden söndürüldü

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde çıkan anız yangını büyümeden söndürülürken, alevlere müdahale eden genç kızın yüzünde ve kollarında yanıklar meydana geldi.

Karabük'te anız yangını büyümeden söndürüldü

Olay Karıt Sanayi Sitesi mevkiinde meydana geldi. Bir kişi kağıtları ve kullanılmayan yatağı evinin önünde yaktığı sırada ateşteki kıvılcım otluk alana sıçradı. Kısa sürede yayılmaya başlayan alevleri söndürmekte zorluk yaşayan vatandaşlar Safranbolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinden yardım istedi.

İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangına ailesiyle müdahale etmek isteyen genç kızın yüzünde ve kollarında yanıklar oluştur.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edilirken genç kızın tedavisi ambulansta tamamlandı.

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