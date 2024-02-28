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Güncel
AA 28.02.2024 14:29

Karabük'te ahşap evde yangın çıktı

Karabük'ün Yenice ilçesinde ahşap evde çıkan yangın söndürüldü.

Karabük'te ahşap evde yangın çıktı
[Fotograf: AA]

Yazıköy köyü İncebacaklar Mahallesi'nde Recep K'ye ait 2 katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler evin tamamını sardı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Karabük ve Yenice belediyeleri itfaiye ekipleri ile Yenice Orman İşletme Şefliğine ait arazözlerle yangına müdahalede bulunuldu.

Yangın söndürme çalışmalarında itfaiye eri Ulaş Elieyioğlu'nun sol bacağı ve ellerinde yanıklar oluştu. Yaralanan Elieyioğlu, ambulansla Yenice Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ekiplerce söndürülen yangında, ev kullanılamaz hale geldi.

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