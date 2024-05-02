Karabük’te afetlere hazırlık toplantısı yapıldı

Valilik Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıda, afetlere etkin ve süratli bir şekilde müdahale edebilmek amacıyla oluşturulan Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında afet ve acil durum hazırlıkları ele alındı.

Toplantıda; muhtemel afet ve acil durumlara karşı planlama süreci, aşamaları, hizmet gruplarının sorumlulukları, ana çözüm ortağı ile destek çözüm ortağı kuruluşların görevleri, afet ve acil durum sonrasında yürütülecek işlemler ve yapılacak eğitim çalışmaları konusunda İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü görevlileri tarafından sunum yapıldı.

Kurumların imkan, kabiliyet ve hazırlık çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulunulan toplantıda Vali Yavuz, afet öncesi hazırlık ve risk azaltma çalışmalarının çok önemli olduğunu, tüm kurumların öncelikle kapasite ve eksikliklerini belirleyerek hazırlıklarını tamamlamaları gerektiğini kaydetti.

Toplantıya, Vali Yavuz’un yanı sıra; Vali Yardımcısı Muhittin Gürel, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Hasan Köse, İl Jandarma Komutan Vekili Ercan Özkan, Bölge Müdürleri, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Gazanfer Erbay ile daire amirleri ve diğer yetkililer de katıldı.