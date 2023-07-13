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Güncel
AA 13.07.2023 15:59

Karabük'te 60 toplu taşıma aracı hizmete alındı

Karabük'te 60 toplu taşıma aracı törenle hizmete girdi.

Karabük'te 60 toplu taşıma aracı hizmete alındı

100. Yıl Kültür Merkezi Garajı'nda düzenlenen törende konuşan Vali Fuat Gürel, Karabük Belediyesince 60 toplu taşıma aracı alınarak, ilin önemli sorunlarından birinin daha çözüldüğünü belirtti.

Belediye Başkanı Rafet Vergili ve ekibine teşekkür eden Gürel, "Bunlar vatandaşımızın konforu için yapılan şeyler. Belediyelerimiz vatandaşlara hizmet etmek adına ne gerekirse yerine getiriyor. Karabük'ün böyle hizmete ihtiyacı vardı. Bu ihtiyacın giderilmesi konusunda güzel adım oldu. Bu araçlar son model, günümüz standartlarına uygun güzel araçlar. Vatandaşlarımıza hayırlı olsun" dedi.

Başkan Vergili de Karabük halkına en iyi hizmetleri ve en ucuz yaşamı sağlamaya gayret edeceklerini anlattı.

Ulaşımdaki sorunların çözülmesi adına Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'nün destek verdiğini aktaran Vergili, "Karabük'te en iyi ve en ucuz ulaşımı hizmete aldık. Sizlerin layık olduğu hizmet sizlere sunulacak. Bizim görevimiz bu. Karabük'ün çehresi yapacağımız açılışlarla değişecek" diye konuştu.

Dua edilmesi ve kurdele kesilmesinin ardından protokol üyeleri yeni toplu taşıma araçlarıyla şehir turu attı.

Törene, Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, Eskipazar Belediye Başkanı Hüseyin Dönmez, Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Fatih Çapraz, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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