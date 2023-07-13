Aksaray'da engelliler resim atölyesinde el sanatlarıyla rehabilite oluyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Aksaray Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nde engellilerin sosyal aktivitelere katılarak rehabilite süreçlerinin hızlanması için 2015'te resim ve boyama atölyesi kuruldu.

Atölyedeki çalışmalara, Aksaray Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nde barınan zihinsel engelliler ile Umut Evleri'nde kalan zihinsel ve fiziksel engelli bireyler katılıyor.

Engelli bireyler, atölyede el sanatı ürünler tasarlayarak boyama işlemlerini gerçekleştiriyor.

Uzman öğretmenlerin de görev yaptığı atölyede üretilen el sanatı ürünlerin satışından elde edilen gelirle atölyenin malzeme ihtiyacı karşılanıyor.

"Çok mutlu oluyorlar"

Atölyede görevli Ahşap Teknolojileri ve El Sanatları Öğretmeni Sevil Umar, iki grup olarak yürüttükleri resim atölyesi çalışmalarının engelli bireyleri aktif yaşama kazandırdığını söyledi.





Umar, "Merkeze bağlı resim atölyesinde haftanın 2 günü Umut Evleri'nde kalan 12 engelli bireyle, diğer günler merkezde barınan 15 engelli bireyle çalışıyoruz. Personelimiz eşliğinde ağır engellilerle takı tasarımı, eskiyi yeniye dönüştürerek geri dönüşüm çalışması ortaya koyuyoruz. Fıstık, yumurta ve ceviz kabuklarıyla çeşitli süsleme sanatları gerçekleştiriyoruz. Hafif engelli bireylerle ahşap boyama, rölyef ve rapido sanatı yapıyoruz" dedi.

Engelli bireylerin atölyede zamanlarını güzel değerlendirdiklerini anlatan Umar, "Çalışırken arkadaşlarıyla çok mutlu oluyorlar. Şarkı söyleyerek, boyama yaparak, eğleniyorlar. Aynı zamanda renk kavramını öğrenerek birbirleriyle çabuk kaynaşabiliyorlar. Atölye çalışmalarına sürekli devam edenler, rahatça güzel işler ortaya koyuyor. Etkinliklerde kendilerini daha iyi anlatarak zamanlarının ne kadar güzel, değerli olduğunu ifade edebilmeyi öğreniyorlar. Burada her biri farklı duygular yaşıyor" diye konuştu.

Umar, atölye ürünlerinin her sene satış için sergilendiğini ve kazancın atölye malzemeleri için kullanıldığını dile getirdi.

Elde edilen kazançla bu döngünün devam ettiğini belirten Umar, "Ürünlerimizi tanıtarak, engelli bireylerin güzel işler yapabildiğini kamuoyuna gösterebilmek bizleri çok mutlu ediyor" ifadesini kullandı.

Atölyedeki çalışmalara katılan engellilerden İsmet Dik ise boyama yaparken rahat hissettiğini ve verimli vakit geçirdiğini belirtti.

Çalışırken eğlendiğini vurgulayan Dik, "Tabak boyuyorum, şekerlik boyuyorum. Arkadaşlarım peçetelik boyuyor. Buraya gelince stres atıyorum, rahatlıyorum" dedi.