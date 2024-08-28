Açık 23ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 28.08.2024 21:16

Karabük'te 42 motosiklet ve motorlu bisiklet sürücüsüne ceza

Karabük'te 42 motosiklet ve motorlu bisiklet sürücüsüne toplam 58 bin 646 lira ceza uygulandı.

Karabük'te 42 motosiklet ve motorlu bisiklet sürücüsüne ceza

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Türkiye'de motosiklet ve motorlu bisiklet kullanımındaki artışa paralel olarak, bu araçların karıştığı kazalarda da artışlar meydana geldiği hatırlatıldı.

Yılın ilk 6 ayında yaşanan kazaların büyük bir kısmının, bu tür araçların karıştığı kazalar olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bir önceki yılın aynı dönemine göre bu araçların karıştığı kazaların sayısında artış olduğu gözlemlendi. Emniyet Genel Müdürlüğümüz Trafik Başkanlığı planlaması dahilinde, tüm yurdumuzda olduğu gibi ilimizde son olarak 21, 22 ve 23 Ağustos'ta trafik birimlerimizce motosiklet ve motorlu bisikletlere yönelik olarak denetim yapıldı. Denetimlerde Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerince 42 araç ve sürücüsüne toplam 58 bin 646 lira idari para cezası uygulanmıştır."

ETİKETLER
Karabük
Sıradaki Haber
Trabzon'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:30
BM: İsrail, bilgileri dahilinde olduğu halde BM aracını vurdu
22:04
Adalet Bakanı Tunç'tan İsrail Dışişleri Bakanı Katz'a tepki
21:43
Diyanet'ten, yayınlarda FETÖ kaynaklarına atıfta bulunulduğu iddiasına soruşturma
21:50
Financial Times: Türkiye Afrika'da Batı'ya göre üstün konumda
21:25
Filistinli uzman: İsrail Batı Şeria’daki saldırısıyla bölgedeki kontrolünü genişletmeyi amaçlıyor
21:15
İsrail ordusundan itiraf: Saldırı başlattığımız Batı Şeria’da su hatlarını tahrip ettik
Türk Yıldızları Mogan Gölü üzerinde çevre tanıma uçuşu gerçekleştirdi
Türk Yıldızları Mogan Gölü üzerinde çevre tanıma uçuşu gerçekleştirdi
FOTO FOKUS
İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim kentinde altyapıyı yok ediyor
İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim kentinde altyapıyı yok ediyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ