Kütahya’da zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı

Mehmet Uygun idaresindeki otomobil ile Muzaffer Caran yönetimindeki - otomobil ve baba İbrahim Caran’ın kullandığı otomobil, Kütahya- Eskişehir kara yolunun 13. kilometresinde çapıştı. Kazada, araçların ikisi takla atarak devrildi.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Otomobil sürücüsü Mehmet, eşi Neslihan ve Hasan Eren Uygun ile diğer araçta bulunan Muzaffer, Hatice ve Merve Caran yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Kütahya Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazaya karışan araçların Afyonkarahisar’dan Almanya’ya dönmek için yola çıktıkları anlaşıldı.

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Kütahya Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafik bir süre tek şeritten sağlandı.