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Güncel
AA 28.08.2024 19:58

Erzurum'da 16 düzensiz göçmen yakalandı

Erzurum'da 16 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla Afganistan uyruklu 1 zanlı tutuklandı.

Erzurum'da 16 düzensiz göçmen yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışmalarına devam ediyor.

Göçmen kaçakçılığı suçunun men ve takibine yönelik araştırma yapan ekipler, zanlıların farklı araçlar ve yöntemler kullanarak düzensiz göçmenleri sınır illerinden alarak Erzurum'a getirdikleri ve burada bir süre barındırdıktan sonra batı illerine sevk ettikleri bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda il merkezindeki bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, 16 düzensiz göçmeni yakaladı.

Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla Afganistan uyruklu 1 şüpheli de gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan zanlı, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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