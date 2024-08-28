Az Bulutlu 24.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 28.08.2024 19:47

Van'da su kaynaklarına 400 bin sazan yavrusu bırakıldı

Van'da, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince farklı bölgelerdeki 6 su kaynağına 400 bin sazan yavrusu bırakıldı.

Van'da su kaynaklarına 400 bin sazan yavrusu bırakıldı

Su kaynaklarındaki balık popülasyonunun desteklenmesi amacıyla hayata geçirilen "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" devam ediyor.

Bu kapsamda, Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesindeki Keban Su Ürünleri Üretim Tesisi'nden getirilen sazan yavruları, Van'daki 6 su kaynağına salındı.

Zernek Barajı'nda 250 bin sazan yavrusunun suya salındığı programa katılan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Muhammet Demir, gazetecilere, nesli tehlike altında olan türlerin korunması ve popülasyonun sağlanması amacıyla balıklandırma çalışması yaptıklarını söyledi.

Bu çalışmanın önemli olduğunu belirten Demir, "Su kaynaklarının korunması, sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması amacıyla getirilen balıkların av veriminin en yüksek seviyede olabilmesinin sağlanması amacıyla belirlenen usul ve esaslara uyulmalıdır. Su kaynaklarına bırakılan balıklara en az bir kere üreme şansı verilmesi gerekmektedir." diye konuştu.

ETİKETLER
Van
Sıradaki Haber
Samsun'da kaçak kazı yapan 2 şüpheli yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:15
Çanakkale açıklarında 20 düzensiz göçmen yakalandı
20:13
30 Ağustos'ta 24 gemi 22 limanda halkın ziyaretine açılacak
20:11
CHP Yüksek Disiplin Kurulu'ndan Tanju Özcan'a kınama cezası
20:16
Kocaeli'de hafif ticari araçla motosiklet çarpıştı: 1 ölü
19:23
Yıkımı yapılan binadan kopan molozlar arkadaki apartmana zarar verdi
19:17
Uluslararası Af Örgütü'nden AB'ye "İsrail'e yaptırım" çağrısı
İspanya'nın La Tomatina festivalinde 120 ton domates kullanıldı
İspanya'nın La Tomatina festivalinde 120 ton domates kullanıldı
FOTO FOKUS
Bakan Güler ve Göktaş Yüksekova'da vatandaşla buluştu
Bakan Güler ve Göktaş Yüksekova'da vatandaşla buluştu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ