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Güncel
AA 28.08.2024 20:51

Trabzon'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Trabzon'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı, baba ile oğlu gözaltına alındı.

Trabzon'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Ortahisar ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'nde Ali Kemal Ş. ile aralarında husumet bulunan Yaşar B. ve oğlu Yunus Emre B. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Yaşar B, üzerindeki tabancayla Ali Kemal Ş'ye ateş etti.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bacağına kurşun isabet etmesi sonucu yaralanan Ali Kemal Ş, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Polis, zanlı Yaşar B. ile kavgada Ali Kemal Ş'nin otomobiline demir sopayla zarar veren oğlu Yunus Emre B'yi gözaltına aldı.

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