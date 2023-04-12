Parçalı Bulutlu 5.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 12.04.2023 23:31

Karabük'te 3 ayrı kaza: 3 yaralı

Karabük'te meydana gelen 3 ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Karabük'te 3 ayrı kaza: 3 yaralı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

İlk kaza, Yeşil Mahalle Atatürk Bulvarında meydana geldi. A.Ü. yönetimindeki otomobil, aynı istikamette ilerleyen ve sola dönüş yapmak isteyen S.E.M. idaresindeki bisiklete çarptı.

Kazada bisiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yolcu yaralandı

İkinci kaza, 100. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. A.A. sevk ve idaresindeki otomobil, M.K. idaresindeki otomobille çarpıştı.

Kazada yolcu olarak bulunan K.N.A. yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla yaralı hastaneye kaldırıldı.

Motosiklet kontrolden çıkarak sürüklendi

Beşbinevler Mahallesi'nde meydana gelen üçüncü kazada ise, U.T.Ç. idaresindeki motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrilerek sürüklendi.Kazada sürücü yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazalarla ilgili inceleme başlatıldı.

ETİKETLER
Karabük
Sıradaki Haber
Samsun'da kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:27
Kocaeli Şehir Hastanesi cumartesi günü açılıyor
01:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete 'genel af' tepkisi
00:38
ABD'de bir kadın sokak ortasında doğum yaptı
00:44
Evine operasyon düzenlenen uyuşturucu taciri tutuklandı
00:25
Rusya'da havayolu şirketlerinden her uçuşta askerler için boş koltuk bırakması istendi
00:20
ABD'de Ulusal Halk Radyosu Twitter'da paylaşımlarını durdurdu
Hakkari'de heyelanlar ulaşımı olumsuz etkiledi
Hakkari'de heyelanlar ulaşımı olumsuz etkiledi
FOTO FOKUS
Bakan Soylu, makam aracı Togg ile gençleri gezdirdi
Bakan Soylu, makam aracı Togg ile gençleri gezdirdi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ