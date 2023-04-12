Karabük'te 3 ayrı kaza: 3 yaralı

İlk kaza, Yeşil Mahalle Atatürk Bulvarında meydana geldi. A.Ü. yönetimindeki otomobil, aynı istikamette ilerleyen ve sola dönüş yapmak isteyen S.E.M. idaresindeki bisiklete çarptı.

Kazada bisiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yolcu yaralandı

İkinci kaza, 100. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. A.A. sevk ve idaresindeki otomobil, M.K. idaresindeki otomobille çarpıştı.

Kazada yolcu olarak bulunan K.N.A. yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla yaralı hastaneye kaldırıldı.

Motosiklet kontrolden çıkarak sürüklendi

Beşbinevler Mahallesi'nde meydana gelen üçüncü kazada ise, U.T.Ç. idaresindeki motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrilerek sürüklendi.Kazada sürücü yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazalarla ilgili inceleme başlatıldı.