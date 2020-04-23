Karabük Valiliği tarafından her tarafı süslenerek özel hazırlanan tır, kent merkezindeki mahallelere giderek balkonlara çıkan çocuklara bayram coşkusunu yaşattı.

Karabük Valisi Fuat Güler'in de katıldığı etkinlikte İstiklal Marşı okundu, kent sakinlerine evlerinde kalmaları önerildi.

Palyaço kıyafetleri giyen görevliler, balkonlardaki çocuklara balon, bayrak ve çikolata verdi.

Vali Gürel, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu yıl 23 Nisan'ın evlerde kutlandığını söyledi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın önemine değinen Gürel, "Dünyada çocuklara bayram hediye eden tek milletiz. Koronavirüs nedeniyle bu yıl etkinlikler buruk kutlanıyor. Bu salgına rağmen elimizden geldiğince bayramı kutlamaya çalışıyoruz. Bu çocukları ne kadar iyi yetiştirirsek bu millet o kadar yükselecektir. Bayram nedeniyle herkes balkonları ve camlarını süsledi. Bütün dünyaya birlik ve beraberliğimizi göstereceğiz. Bu akşam saat 21.00'de herkes balkonlardan bunu gösterecektir. Bütün çocukların bayramını kutluyorum." diye konuştu.

Gürel, virüs salgını nedeniyle sağlanan disiplinin devam etmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Kentte ayrıca bütün okullardaki ses sistemlerinden 100. Yıl Marşı çalındı.