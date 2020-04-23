Merkez Kayapınar Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bu yıl bayram coşkusunu evlerinde yaşayan çocuklar için 15 Temmuz Şehitler, Rojava ve Kent Meydanı parkları ile Park 75 ve Tema Park'tan balonları havalandırdı.

Belediye Başkan Yardımcısı Yılmaz Cebe, 23 Nisan'da çocukların sevincine ortak olmak için çeşitli etkinlikler yaptıklarını söyledi.

Çocuklar için uçurdukları bolanlara "sevgilerini yüklediklerini" belirten Cebe, bu balonlarla çocuklara ve vatandaşlara "Biriz, beraberiz ve yanınızdayız." mesajını vermek istediklerini kaydetti.

Cebe, etkinlikler kapsamında ödüllü yarışmalar da düzenlediklerini bildirdi.