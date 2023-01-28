Organizasyonun tanıtım toplantısında konuşan Vali Fuat Gürel, 2022'de 10 binin üzerinde sporcuyu Karabük'te ağırladıklarını söyledi.

Karabük'te daha önce uluslararası bir organizasyon yapılmadığını belirten Gürel, "İnşallah salon alanında bir uluslararası etkinliği yapmanın heyecanını sizlerle paylaşmış olacağız. Karabük adına büyük bir kazanım olan Avrupa Şampiyonası, ilimizde düzenlenecek ilk uluslararası salon organizasyonu olacaktır" diye konuştu.



"İnşallah bu etkinliklerle birlikte 'Spor Şehri Karabük' olarak güzel bir kazanım elde edeceğiz"

Gürel, şampiyonanın Karabük'te düzenlenmesi için gerekli tesis altyapısının kazandırılmasında katkılarından dolayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkür ederek, "İnşallah bu etkinliklerle birlikte 'Spor Şehri Karabük' olarak güzel bir kazanım elde edeceğiz. Bundan sonra çok daha büyük etkinliklere de bu tecrübelerle ev sahipliği yapmaya devam edeceğiz. Şampiyonanın Karabük'te yapılması için emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Kerim Vural da Karabük'ün voleybol branşının "evi" olduğunu dile getirdi.

Brezilya'da düzenlenen 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları (Deaflympics) öncesi voleybol branşının neredeyse bütün hazırlık kamplarının Karabük'te yapıldığını belirten Vural, şunları kaydetti:

Sporcularımız, Karabük'te çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdi. Olimpiyatlarda tarihi bir rekor kırıp hem kadın hem de erkelerde olimpiyat şampiyonu olarak yurda döndüler. Asgari 12 takımın olacağı, 8-10 gün arası burada yabancı sporcularımızı misafir edeceğimiz güzel bir zaman geçireceğiz.