Girişimcilere projelerini geniş yatırımcı kitlesine tanıtma imkanı sağlıyor.

Yatırımcılara ise yüksek potansiyele sahip yenilikçi projelere yatırım yapma olanağı sunuluyor.

Halk Yatırım'ın hayata geçirdiği 'Fonlabüyüsün' kitle fonlama platformu, girişimci ve yatırımcıyı buluşturuyor.

Halk Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Zafer Mustafaoğlu, “Sermaye piyasası kurulundan aldığı lisansla çalışmakta olan fonla büyüsün derin teknoloji odaklı olan ve küresel pazarı hedefleyen girişimlerin fonlanmasına aracılık yapmaktadır” dedi.

Paya dayalı kitle fonlama platformu olan 'Fonlabüyüsün' iki kampanya ile yatırım turuna çıktı.

Non Nocere projesiyle cerrahi eğitim alan hekimlerin sanal gerçeklik ortamında bilgi ve becerilerinin artırılması ve tecrübelerinin tekrar edilebilmesine imkanı sunuldu.

10 milyon liradan fazla yatırım

Platform 540 yatırımcıdan aldığı 10 milyon liradan fazla yatırımla tamamlandı.

Mustafaoğlu, "Non nocere beyin ve omurga cerrahlarının eğitim için sanal gerçeklik ortamında bir sanal ameliyathane ve patoloji laboratuvarı sunan bir girişimimiz" ifadelerine yer verildi.

[Fotoğraf: Afara Kalıntı Pamuk Toplama Robotu]

Afara Tarım Robotu kampanyası ise tamamen yerli ve milli kaynaklarla geliştirildi.

Girişim 26 Aralık 2022'de yatırımcılara sunuldu.

Projenin tarım sektöründe yaşanan otomasyon ihtiyacına yanıt vermesi hedefleniyor.

Mustafaoğlu, "Afara tarım robotunun temelde yaptığı şey, pamuk tarımı sırasında tarlada hasattan sonra kalan veya düşen pamukların robotlar yardımı ile toplanması ve bunun ekonomiye kazandırılması hedefli" diye konuştu.

Yatırımcılar Afara kampanyasına www.fonlabuyusun.com üzerinden dijital süreç ile yatırım yapabiliyor.