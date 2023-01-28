Haber Giriş: 28 Ocak 2023 Cumartesi 10:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bolu'da "Kış Tedbirleri Masa Başı Tatbikatı" yapıldı
Bolu 112 Acil Çağrı Merkezi Toplantı Salonunda, Vali Erkan Kılıç başkanlığında düzenlenen masa başı tatbikatta, AFAD İl Müdürü Cengiz Çavuş sunum yaptı.
Çavuş, kar yağışı sonrası yaşanabilecek olumsuzluklarda kurumların nasıl hareket edeceğini anlattı.
Tatbikatın sonunda, kış şartlarında görev alacak kurumların görev ve sorumlulukları da yeniden belirlendi.
Tatbikata, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Özgür Kılıç, Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü, Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi yetkilileri ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.
Etiketler: Bolu
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