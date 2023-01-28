Haber Giriş: 28 Ocak 2023 Cumartesi 10:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da derede traktörüyle mahsur kalan çiftçi kurtarıldı
Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde traktörüyle dereden geçerken su seviyesinin yükselmesi sonucu mahsur kalan çiftçiyi itfaiye ekipleri kurtardı.
Borlu Mahallesi'nde etkili olan yağış sebebiyle Şelekler Deresi'nin su seviyesi yükseldi.
Traktörüyle dereden karşıya geçmeye çalışan Nurullah Y., suda mahsur kaldı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, merdiven uzatarak Nurullah Y.'ı kurtardı, daha sonra halat yardımıyla traktörü dereden çıkardı.
Etiketler: Manisa
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