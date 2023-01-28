Şanlıurfa 11 Nisan Spor Salonu'ndaki turnuvanın çeyrek final maçlarına 800 sporcu katıldı.

Türkiye Kick Boks Milli Takım Antrenörü ve Kick Boks İl Temsilcisi Murat Akaltun, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, turnuvada 5. gün müsabakalarının çeyrek final maçlarıyla sona erdiğini söyledi.

Turnuvanın centilmence bir havada geçtiğini belirten Akaltun, "Bugün 'point fighting' ve 'full contact' branşları, büyükler ve gençler kategorisinde yapıldı. Burada 10 bin kişiyi ağırlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Gençler ve büyüklerin güzel mücadeleleri oldu. Çok güzel bir turnuva oluyor. Birlik beraberlik içerisinde turnuvamızı sürdürüyoruz. Artık turnuvanın yavaş yavaş sonuna geldik. En iyi şekilde turnuvayı tamamlamak için gayret ediyoruz" diye konuştu.

Turnuva, 29 Ocak Pazar günü sona erecek.