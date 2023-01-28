Haber Giriş: 28 Ocak 2023 Cumartesi 10:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aksaray'da jandarma ekipleri sahipsiz köpeklere reflektörlü tasma taktı
Aksaray'da trafik güvenliği ve sahipsiz hayvanlarının korunmasına yönelik reflektörlü tasma uygulaması başladı.
Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahipsiz köpeklerin gece şartlarında özellikle karayolları üzerinde görünürlüklerinin artırılması için çalışma başlattı. Bu kapsamda sahipsiz köpeklere reflektörle kaplanan tasmalar takıldı.
Sürücülerin, takılan reflektörlü tasmalarla karayolları üzerinde hayvanları daha rahat görmesi amaçlanıyor.
Etiketler: Aksaray
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