Haber Giriş: 28 Ocak 2023 Cumartesi 10:28Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Sakarya’da yüksek kesimlere yılın ilk karı yağdı
Sakarya’ya yılın ilk karı düştü, Hendek ilçesinde 1725 rakımlı Dikmen Yaylası beyaza büründü.
Sakarya’ya yılın ilk karı düştü, Hendek ilçesinde bulunan şehrin bin 725 rakımlı Dikmen Yaylası beyaza büründü.
Meteorolojinin uyarısıyla birlikte Sakarya’da 2023’ün ilk karı yüksek kesimlerde etkisini göstermeye başladı. İl genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerine dönerken, Hendek ilçesinde bulunan bin 725 rakımlı Dikmen Yaylası’nda gece saatlerinde kar yağışı etkisini gösterdi. Sabah saatlerine kadar devam eden yağış, bölgeyi beyaza bürüdü.
Etiketler: Sakarya
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