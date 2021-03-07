Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durum bültenine göre, Sakarya-Karasu yolunun 40-44'üncü kilometrelerinde Kuzey Marmara Otoyolu orta refüjde aydınlatma çalışmaları nedeniyle Karasu-Sakarya istikametinde sol şerit trafiğe kapatıldı.
Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Susurluk Kavşağı-Balıkesir Kavşağı arasında İzmir istikametinde bakım-onarım çalışması nedeniyle emniyet şeridi trafiğe kapatılarak ulaşım 3 şeritten sağlanıyor.
Edirne-İstanbul yolunun 46-47'nci kilometrelerinde hızlı tren çalışmaları nedeniyle Edirne istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım İstanbul İstikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Anadolu Otoyolu'nun Yeniçağa Kavşağı-Dörtdivan Kavşağı 2-3'üncü kilometrelerinde heyelan ıslahı ve üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul-Ankara istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden kontrollü yapılıyor.
Ankara-Çankırı yolunun 13-23'üncü kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yollarından gerçekleştiriliyor.
Kahramanmaraş-Göksun-Kayseri yolunun 14-20'nci kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü düzenleniyor.
Merzifon-Havza yolunun 40-41'inci kilometrelerinde (Meray Kavşağı) farklı seviyeli kavşak yapımı nedeniyle ulaşım her iki istikamette servis yollarından sağlanıyor.
Artvin-Erzurum yolunun 4-20'nci kilometrelerinde T1, T2, T3 ve Zeytinlik tünellerinde sistem montaj çalışmaları, Seydişehir-Akseki yolunun 21-37'nci kilometrelerinde yol yapım, Bartın-Kurucaşile yolunun 23-25'inci kilometrelerinde (Bartın Çevre Yolu) üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
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