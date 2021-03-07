Hava sıcaklığının en yüksek 6, en düşük 1 derece ölçüldüğü kent merkezinde sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu.

Beyaz örtüyle kaplanan kentin yüksek kesimlerinde biriken kar ise seyirlik görüntüler oluşturdu.

Sabah evlerinden iş yerlerine gitmek için çıkan bazı vatandaşlar, araçlarındaki kar örtüsünü temizledi.