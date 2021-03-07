Haber Giriş: 7 Mart 2021 Pazar 09:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eskişehir'de kar yağışı etkili oldu
[Fotoğraf: AA ARŞİV]
Eskişehir kar yağışıyla beyaza büründü.
Hava sıcaklığının en yüksek 6, en düşük 1 derece ölçüldüğü kent merkezinde sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu.
Beyaz örtüyle kaplanan kentin yüksek kesimlerinde biriken kar ise seyirlik görüntüler oluşturdu.
Sabah evlerinden iş yerlerine gitmek için çıkan bazı vatandaşlar, araçlarındaki kar örtüsünü temizledi.
Etiketler: Kar Yağışı
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