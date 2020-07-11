Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara Çevre Otoyolu'nun Pozantı-Konya kavşaklarında Ankara-Niğde Otoyolu'na bağlantı kavşağı yapım çalışmaları devam ediyor.

Bu nedenle otoyolun İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma Samsun istikametinden iki yönlü ve kontrollü izin veriliyor.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Silivri-Çatalca kavşakları 8-20. kilometrelerinde asfaltlama çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam-Kahramankazan kavşakları 6-11. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla İstanbul-Ankara yönü trafiğe kapatılarak, sürücüler diğer istikamete yönlendiriliyor.

Emirdağ-Çay yolunun 18-19 ve 46-47. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Ankara-Konya yolunun 16. kilometresinde Ankara-Niğde Otoyolu yapım çalışmaları kapsamında köprülü kavşak inşaatı sebebiyle ulaşım servis yollarından yapılıyor.

Kayseri-Kırşehir yolundaki Himmetdede geçişinde köprü yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Tokat-Niksar yolunun 49-50. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Mekece-Bozüyük yolunun 36-41. kilometrelerindeki Osmangazi ve Ertuğrulgazi tünellerinde bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle tünellerin İstanbul yönündeki tüplerinde ulaşım tek şeritten sürdürülüyor.