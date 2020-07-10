Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı İle Mücadele Derneğinin (UCİM) temsilcileri, tüm yurt genelinde başlattıkları çocuk istismarı ile mücadele ve farkındalık haftası kapsamındaki "çocuklar için mavi kurdele tak" etkinliği çerçevesinde, tesislere gelerek Erzurumsporlu futbolcular ve teknik heyeti antrenman öncesi ziyaret etti.

Teknik direktör Mehmet Özdilek ziyarette yaptığı konuşmada, "Çocuk istismarı ile mücadelede Erzurumspor olarak her zaman yanınızdayız. Ne gerekirse yapmaya hazırız." diyerek UCİM Erzurum ekibine teşekkür etti.

UCİM Genel Başkan Danışmanı Ayşegül Aydoğan da etkinliğin amacını anlatarak Özdilek ve tüm Erzurumspor ekibine, çocuk istismarı gibi hassas bir konuda farkındalık yaratmak için verdikleri destekten dolayı teşekkürlerini iletti.

Bu davranışın tüm futbol takımlarına örnek olması gerektiğini ileten Aydoğan, Süper Lig'e çıkma mücadelesi veren Erzurumspor’a başarı diledi.

UCİM temsilcileri antrenman öncesi çocuk istismarına farkındalık yaratmak için Erzurumspor futbolcuları ve teknik heyetine mavi kurdele takarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

Futbolcular daha sonra formalarına taktıkları mavi kurdele ile antrenmana çıktı.