Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde, Avrupa yönünde araç sayım sistemi ve TAK montajı çalışmaları nedeniyle 26 Haziran'a kadar gece yarısından saat 06.00'ya kadar şerit daraltmaları yapılacak.

TEM Otoyolu'nun İzmit Batı-İzmit Kandıra kavşakları Gültepe mevkisinde alt geçit yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Pozantı-Konya kavşaklarında Ankara-Niğde Otoyolu'na bağlantı kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım, Samsun istikametinden iki yönlü ve kontrollü sürdürülüyor.

İstanbul-Kocaeli yolunun 10-58. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Akseki-Manavgat-Alanya yolunun 34-39. kilometrelerinde patlatmalı kazı çalışması nedeniyle bugün 13.00-17.00 saatlerinde yol trafiğe kapatılacak.

Çanakkale-Çan yolunun 5-6. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları kapsamında yapılacak şerit daraltması dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.

Gökova-Köyceğiz yolunun 13-15. kilometrelerinde asfaltlama çalışmaları olduğundan ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.

Nevşehir-Niğde yolunun 9-12. kilometrelerinde üstyapı yenileme ve köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden kontrollü izin veriliyor.

Sinop-Samsun yolunun 75-81. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları bulunduğundan ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Artvin-Erzurum yolunun 0-12. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım servis yolundan kontrollü sürdürülüyor.