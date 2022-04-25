Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Gümüşova-Kavacık kavşaklarındaki viyadüklerin genleşme derzi onarım çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde şerit daraltması yapılıyor.

İzmir-Çeşme Otoyolu'nun 3-7. kilometrelerinde (Güzelbahçe-Urla kavşakları) ekolojik köprü yapım çalışmaları sebebiyle İzmir-Çeşme istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Kılıç-Orhangazi kavşakları 2-5. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışması dolayısıyla İstanbul ve İzmir yönlerinde birer şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden gerçekleştiriliyor.

Mengen-Yeniçağa yolunun 24. kilometresindeki heyelan nedeniyle Mengen-Yeniçağa istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Erdemli-Silifke-Taşucu yolunun 30-34. kilometrelerinde (Büyükeceli ve Yanışlı arası) patlatmalı yapım çalışmaları sebebiyle 09.00-17.00 saatlerinde ulaşım kontrollü gerçekleştirilecek.

Ezine-Küçükkuyu yolunun 42-43. kilometrelerindeki yapım çalışması dolayısıyla ulaşım servis yolundan devam ediyor.

Yıldızeli-Sivas yolunun 40. kilometresinde çimento fabrikası önü hemzemin geçit deplase işi nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun Sivas-Ankara istikametinden iki yönlü izin veriliyor.

Dalaman-Fethiye yolunun 11. kilometresinde Fethiye istikameti sağ şeritte meydana gelen oturma sebebiyle ulaşım sol şeritten kontrollü sağlanıyor.

Elazığ-Bingöl yolunun 5-9. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Trabzon-Rize yolunun 5. kilometresindeki (Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ek Hizmet Binası mevkisi) araç alt geçit yan yol geçişi-Yalıncak Mahallesi bağlantısında yapılan drenaj sistemi çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.