Haber Giriş: 24 Nisan 2022 Pazar 17:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nijerya kara sınırlarını yeniden açtı
[Fotoğraf: TRT Haber]
Nijerya, gümrük kaçakçılığıyla mücadele kapsamında uzun süredir kapattığı kara sınırlarını yeniden açtı. Sınırların açılmasının nedeni ekonomik sıkıntılar...
Nijerya Gümrük Servisinden yapılan açıklamada, 3 yıl önce kapatılan ülkenin kara sınırlarının yeniden açılmasının Devlet Başkanı Muhammed Buhari tarafından onaylandığı duyuruldu.
Bundan sonra sınır geçişlerinin serbest olacağı ifade edilen açıklamada, ülkede pirinç gibi ürünlerin ithalatına getirilen kısıtlamaların devam edeceği bilgisine yer verildi.
Nijerya, 2019'da ülkede gümrük kaçakçılığı ve uyuşturucuyla mücadele etmek için tüm kara sınırlarını kapatmıştı.
Etiketler: Nijerya
Son Haberler
- 18:06
- 18:09
- 17:51
- 17:40
- 17:43
Sıradaki Haber
Hindistan Başbakanı Cammu Keşmir için barış ve kalkınma sözü verdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz