Kara yollarında durum: Yol çalışmaları devam ediyor
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Gümüşova-Kavacık kavşaklarındaki viyadüklerin genleşme derzi onarım çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde şerit daraltması yapılıyor.
Gerede-Kızılcahamam yolunun 19. kilometresinde bulunan Aktaş-2 Köprüsü'ndeki onarım çalışmaları nedeniyle her iki istikamet trafiğe kapatılırken, ulaşım servis yolundan iki yönlü sağlanıyor.
Tokat-Sivas yolunun 37-42. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.
Erdemli-Silifke-Taşucu yolunun 30-34. kilometrelerindeki (Büyükeceli ve Yanışlı arası) patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma 09.00-17.00 saatlerinde kontrollü izin veriliyor.
Salihli-Alaşehir yolunun 0-3. kilometrelerindeki hızlı tren çalışmaları nedeniyle her iki istikamette ulaşım tek şeritten gerçekleştiriliyor.
Alaca-Sorgun yolundaki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım 20-21. kilometrelerde kontrollü, 28-29. kilometrelerde ise bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.
Dalaman-Fethiye yolunun 11. kilometresinde Fethiye istikametindeki sağ şeritte meydana gelen "oturma" nedeniyle ulaşım sol şeritten kontrollü sağlanıyor.
Adıyaman-Gölbaşı yolunun 42-43. kilometrelerinde bulunan Göksu Köprüsü'ndeki çalışma nedeniyle ulaşım Gölbaşı-Adıyaman istikametindeki sol köprüde tek şeritten kontrollü devam ediyor.
Bartın-Kurucaşile Ayrımı-Amasra yolunun 0-5. kilometrelerindeki Amasra Tüneli'nin elektrik-elektromekanik işleri nedeniyle yol trafiğe kapatılırken, ulaşım Zonguldak-Bartın il sınırı-Bartın-Kurucaşile yolunun 42. kilometresindeki Ahatlar Kavşağı-Ahatlar Köyü-Amasra güzargahındaki eski yoldan yapılıyor.
Beşikdüzü-Trabzon yolunun 45. kilometresindeki Akyazı Tüneli'nin elektrik-elektronik sistemlerinin bakım çalışması nedeniyle ulaşım her iki yönde bulunan tüplerde 08.00-20.00 saatlerinde tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.
- 10:24
- 10:18
- 10:14
- 09:47
- 09:54