Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Gümüşova-Kavacık kavşaklarındaki viyadüklerin genleşme derzi onarım çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde şerit daraltması yapılıyor.

Gerede-Kızılcahamam yolunun 19. kilometresinde bulunan Aktaş-2 Köprüsü'ndeki onarım çalışmaları nedeniyle her iki istikamet trafiğe kapatılırken, ulaşım servis yolundan iki yönlü sağlanıyor.

Tokat-Sivas yolunun 37-42. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Erdemli-Silifke-Taşucu yolunun 30-34. kilometrelerindeki (Büyükeceli ve Yanışlı arası) patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma 09.00-17.00 saatlerinde kontrollü izin veriliyor.

Salihli-Alaşehir yolunun 0-3. kilometrelerindeki hızlı tren çalışmaları nedeniyle her iki istikamette ulaşım tek şeritten gerçekleştiriliyor.

Alaca-Sorgun yolundaki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım 20-21. kilometrelerde kontrollü, 28-29. kilometrelerde ise bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Dalaman-Fethiye yolunun 11. kilometresinde Fethiye istikametindeki sağ şeritte meydana gelen "oturma" nedeniyle ulaşım sol şeritten kontrollü sağlanıyor.

Adıyaman-Gölbaşı yolunun 42-43. kilometrelerinde bulunan Göksu Köprüsü'ndeki çalışma nedeniyle ulaşım Gölbaşı-Adıyaman istikametindeki sol köprüde tek şeritten kontrollü devam ediyor.

Bartın-Kurucaşile Ayrımı-Amasra yolunun 0-5. kilometrelerindeki Amasra Tüneli'nin elektrik-elektromekanik işleri nedeniyle yol trafiğe kapatılırken, ulaşım Zonguldak-Bartın il sınırı-Bartın-Kurucaşile yolunun 42. kilometresindeki Ahatlar Kavşağı-Ahatlar Köyü-Amasra güzargahındaki eski yoldan yapılıyor.

Beşikdüzü-Trabzon yolunun 45. kilometresindeki Akyazı Tüneli'nin elektrik-elektronik sistemlerinin bakım çalışması nedeniyle ulaşım her iki yönde bulunan tüplerde 08.00-20.00 saatlerinde tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.