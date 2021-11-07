Kara yollarında durum: Yol çalışmaları devam ediyor
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Gümüşova-Kavacık Kavşağı kesimindeki viyadüklerin genleşme derzi onarım çalışmaları sebebiyle 22.00-06.00 saatlerinde şerit daraltması yapılacak.
Edirne-İstanbul yolunun 46-47. kilometrelerinde hızlı tren çalışmaları nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Edirne istikametinden iki yönlü sağlanıyor.
Muğla-Denizli yolunun 10-11. kilometrelerinde heyelan ıslah çalışmaları dolayısıyla ulaşım tek şeritten devam ediyor.
Ankara-Niğde Otoyolu'nun Kırşehir bağlantı yolu, 2. kilometresinde yapım çalışması nedeniyle Kırşehir istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Tarsus-Adana-Gaziantep- (TAG) Otoyolu'nun 3-6. kilometrelerinde Ceyhan Park Alanı mevkisinde bakım çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Nevşehir-Ürgüp yolunun 4-28.kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümümden iki yönlü sağlanıyor.
Tosya-Osmancık yolunun 3-5. kilometrelerinde kavşak yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.
İyidere-Rize yolunun 5. ve 6. kilometrelerindeki Sarayköy-1 ve Sarayköy-2 tünellerindeki aydınlatma sistemi bakım çalışması devam ettiğinden 08.00-17.00 saatlerinde her iki yönde bulunan tüplerde ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.
Isparta-Antalya yolunun 13-14. kilometrelerinde heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle Isparta yönü trafiğe kapatılarak ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.
Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 5-8. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.