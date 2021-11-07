Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Gümüşova-Kavacık Kavşağı kesimindeki viyadüklerin genleşme derzi onarım çalışmaları sebebiyle 22.00-06.00 saatlerinde şerit daraltması yapılacak.

Edirne-İstanbul yolunun 46-47. kilometrelerinde hızlı tren çalışmaları nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Edirne istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Muğla-Denizli yolunun 10-11. kilometrelerinde heyelan ıslah çalışmaları dolayısıyla ulaşım tek şeritten devam ediyor.

Ankara-Niğde Otoyolu'nun Kırşehir bağlantı yolu, 2. kilometresinde yapım çalışması nedeniyle Kırşehir istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Tarsus-Adana-Gaziantep- (TAG) Otoyolu'nun 3-6. kilometrelerinde Ceyhan Park Alanı mevkisinde bakım çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Nevşehir-Ürgüp yolunun 4-28.kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümümden iki yönlü sağlanıyor.

Tosya-Osmancık yolunun 3-5. kilometrelerinde kavşak yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

İyidere-Rize yolunun 5. ve 6. kilometrelerindeki Sarayköy-1 ve Sarayköy-2 tünellerindeki aydınlatma sistemi bakım çalışması devam ettiğinden 08.00-17.00 saatlerinde her iki yönde bulunan tüplerde ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Isparta-Antalya yolunun 13-14. kilometrelerinde heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle Isparta yönü trafiğe kapatılarak ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 5-8. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.