Haber Giriş: 5 Kasım 2021 Cuma 17:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Alabalık popülasyonu için derelere 25 bin yavru salındı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Giresun'da geçen yıl yaşanan sel felaketi nedeniyle zarar gören kırmızı benekli alabalık popülasyonunun artırılması için derelere 25 bin yavru balık bırakıldı.
Giresun'da 22 Ağustos 2020'de yaşanan selde derelerde zarar gören kırmızı benekli alabalık popülasyonunu desteklemek amacıyla çalışma yürütüldü.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Giresun Şube Müdürlüğünce 2020 yılında 28 bin yavru kırmızı benekli alabalık salındı, bu yıl da 25 bin yavru derelere bırakıldı.
İnişdibi köyünde de dereye 5 bin yavru salımı gerçekleştirildi.
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