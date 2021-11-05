Giresun'da 22 Ağustos 2020'de yaşanan selde derelerde zarar gören kırmızı benekli alabalık popülasyonunu desteklemek amacıyla çalışma yürütüldü.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Giresun Şube Müdürlüğünce 2020 yılında 28 bin yavru kırmızı benekli alabalık salındı, bu yıl da 25 bin yavru derelere bırakıldı.

İnişdibi köyünde de dereye 5 bin yavru salımı gerçekleştirildi.