Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Doğu-Yeniçağa kavşakları 1-3. kilometrelerinde üstyapı iyileştirme çalışmaları nedeniyle Ankara-İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

TEM Otoyolu'nun Hendek-Gümüşova kavşaklarında üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle Ankara istikameti kesimler halinde trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

Niğde-Pozantı Otoyolu'nun Niğde istikameti Başmakçı mevkisinde bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım Niğde yönünde tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Ezine-Küçükkuyu yolunun 42-43. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Milas-Yatağan yolunun 12-17. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Afyonkarahisar-Konya yolunun 14-17. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Samsun-Ankara yolunun 44-54. kilometrelerinde (Kavak ilçe çıkışı-Karadağ Kavşağı) yapım çalışmaları nedeniyle Ankara istikametinde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Yazıhan-Malatya yolunun 25-30. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Diyarbakır-Mardin yolunun 4-7. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma sol şeritten iki yönlü izin veriliyor.

Artvin-Erzurum yolunun 34-58. kilometrelerindeki Narlık ve Aksal tünelleri ile 25 tünelde yapılacak elektrik-elektronik sistem bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 3 Eylül'e kadar 09.00-17.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü devam edecek.