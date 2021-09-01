Haber Giriş: 1 Eylül 2021 Çarşamba 08:06Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Dargeçit'te 2 mahalle karantinaya alındı
[Fotoğraf: DHA]
Mardin'in Dargeçit ilçesinde iki mahalle koronavirüs vakalarının artış göstermesi üzerine karantinaya alındı.
Dargeçit İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararla ilçeye bağlı kırsal Sümer ve Kılavuz mahalleleri, koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle karantinaya alındı. Kararda, karantina süresince mahallelere giriş ve çıkışların jandarma tarafından kapatılarak, zorunlu hallerde kontrollü bir şekilde sağlanacağı, karantina kurallarına uymayanlara ise cezai işlem uygulanacağı ifade edildi.
Etiketler: Mardin
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