Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Muallimköy-Altınova kavşakları 5-6. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışması nedeniyle İstanbul-İzmir istikametinde sol şeritler trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor.

TAG Otoyolu'nun Düziçi-Bahçe kavşakları 2-4. kilometrelerinde köprü genleşme derzi yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

TEM Otoyolu'nun Edirne Batı-Lalapaşa kavşaklarında alt geçit imalat çalışmaları dolayısıyla İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı. Bu mevkide ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Edirne-İstanbul yolunun 46-47. kilometrelerinde hızlı tren çalışmaları nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı, ulaşım Edirne istikametinden iki yönlü devam ediyor.

Datça-Marmaris yolunun 12-24. kilometrelerinde muhtelif kesimlerdeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Bozkır-Hadim yolunun 26-27 ve 39-41. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Sivrihisar-Polatlı-Ankara yolunun 21-23. kilometrelerindeki (Polatlı şehir geçişi) yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Sivrihisar istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım Sivrihisar-Ankara istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.

Adana-Ceyhan yolunun 36-38. kilometrelerindeki menfez yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Kayseri-Niğde yolunun 36-43. kilometrelerindeki yapım ve üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Trabzon-Rize yolunun 25-26. kilometrelerindeki (Araklı şehir geçişi) köprülerin derz bakım ve onarım çalışması nedeniyle her iki yönde ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.