Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Balıkesir Kuzey-Balıkesir Batı kavşakları 17-25. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışması nedeniyle İzmir istikametinde bant aktarımı yapılarak, ulaşım İstanbul istikametinden iki yönlü sağlanacak.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Altınova-Kılıç kavşakları 0-6. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışması dolayısıyla İstanbul istikametinde bant aktarımı yapıldığından, ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

Subaşı-Çatalca-Büyükçekmece yolunun 0-13. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım tek şeritten iki yönlü sürdürülüyor.

Ayaş-Yenikent-Ankara yolunun 11-14. kilometrelerindeki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Adana-Karataş yolunun 3-5. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Yozgat-Alaca-Çorum yolunun 7-15. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Sinop-Boyabat yolunun 51. kilometresinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Uşak-Afyonkarahisar yolunun 5-6. kilometrelerinde sanat yapısı çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Trabzon-Rize yolunun 2. kilometresinde yaya üst geçidi montaj çalışması sebebiyle her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Develi-Levent Kavşağı mevkisi 30-32. kilometrelerindeki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.