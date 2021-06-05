Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Sakarya-Bozüyük yolunun 36-41. kilometrelerindeki Ertuğrul Gazi ve Osman Gazi tünellerinin Sakarya yönündeki tüpleri yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Bu kesimde trafik akışı, Bozüyük yönündeki diğer tüpten çift yönlü sağlanıyor.

Kocaeli-Sakarya yolunun 5. kilometresindeki sanat yapısı yapım çalışmaları sebebiyle İstanbul yönü trafiğe kapatılırken, ulaşım yan yollardan sürdürülüyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Pozantı-Konya kavşakları 5-6. kilometrelerindeki köprü onarım çalışmaları dolayısıyla ayrım kolu trafiğe kapatılırken, Ankara ve Konya istikametinde ulaşım Polis Akademisi Kavşağı'ndan gerçekleştiriliyor.

Beşikdüzü-Trabzon yolunun 39-41. kilometrelerindeki (Akçaabat Yıldızlı Mevkii) yol yapım çalışması nedeniyle her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.

Kırşehir-Hacıbektaş-Nevşehir yolunun 8-12. kilometrelerindeki köprülü kavşak ve yol yapım, İspir-İkizdere yolunun 24-25. kilometreleri, Akseki-Manavgat yolunun 0-12. kilometreleri ve Akşehir-Yunak yolunun 50-57. kilometrelerindeki yol yapım, Bartın-Kurucaşile yolunun 23-25. kilometrelerindeki (Bartın Çevre Yolu) üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla söz konusu kesimlerde ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kayseri- Niğde yolunun 36-43. kilometrelerindeki yol yapım ve üstyapı çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.